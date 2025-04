Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Gimenez e Abraham a disposizione"

Dopo il pareggio contro la Fiorentina il Milan sarà ospite dell'Udinese questo venerdì al Bluenergy Stadium. Inutile parlare dell'importanza di questa partita, che il Diavolo non può permettersi di sbagliare se vuole quanto meno puntare a un'Europa League nella prossima stagione. Udine è da sempre un campo ostico per la formazione rossonera, ma più in generale la squadra friulana è un po' la bestia nera di questo Milan.

Basti pensare che il Diavolo non batte l'Udinese in entrambi gli incontri di Serie A da addirittura 17 anni. Per questo motivo Sergio Conceiçao sta preparando e motivando la sua squadra al massimo, soprattutto dopo aver ricevuto buone notizie dall'infermeria. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che il tecnico portoghese avrà "Gimenez e Abraham a disposizione" dopo che entrambi gli attaccanti sono usciti doloranti dalla partita di sabato contro la Fiorentina.