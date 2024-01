Leao a caccia del gol. Gazzetta: "Un Rafa meno finalizzatore ma più costruttore"

vedi letture

Rafa Leao a caccia del gol. L'ultima volta che ne ha fatto uno in campionato, le scuole erano appena iniziate e a San Siro si andava ancora in maniche corte, si legge su La Gazzetta dello Sport. A Milanello raccontano che ultimamente è tra i primi ad arrivare e a chiedere degli extra di allenamento. Nel frattempo, però, Leao sta cambiando modo di giocare. Il Rafa di questa primissima fetta di 2024 è meno finalizzatore ma decisamente più costruttore. Il gusto per l’ultimo passaggio resta una costante — come rileva Opta, con 4,56 expected assists è il giocatore che crea di più in tutta la Serie A —, ma lo stile del 10 rossonero si sta diversificando.

