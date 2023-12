Leao a digiuno. Il CorSport scrive: "In campionato non segna da tre mesi"

Uno dei temi di questi giorni in casa rossonera è senz'altro il digiuno dal gol di Rafael Leao. Dal portoghese, dopo l'annata dello Scudetto e dopo la firma sul contratto molto ricca, ci si aspetta sempre qualcosa di più. Il Corriere dello Sport titola così: "Rebus Leao: in campionato non segna da tre mesi". L'ultima gioia risale al 23 settembre contro il Verona a San Siro.

Dire che il rendimento sia stato scarso da allora sarebbe ingeneroso. Leao si è sempre dimostrato pericoloso ed è stato cruciale nelle vesti di assistman più volte, con i suoi alti e i suoi bassi. Chiaramente però se sei il numero 10 del Milan e sei anche il calciatore più pagato della rosa, il gol deve essere la regola. Il Diavolo ha bisogno delle sue reti e anche lui ha bisogno di sbloccarsi, un po' come è capitato a Jovic che dopo aver trovato la prima rete non si è ancora fermato. Con il Sassuolo una nuova opportunità.