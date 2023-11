Leao ancora a secco, Tuttosport: "Triste. Ciondola lento e non incide"

All'interno di una prova di squadra negativa sotto tutti i punti di vista, a finire nel mirino delle critiche è il giocatore migliore: Rafael Leao. Tuttosport questa mattina lo indica come "la fotografia della crisi" rossonera e titola così: "Un triste Leao. Ciondola lento e non incide".

Ha il peso dell'attacco del Milan sulle sue spalle e non di può dire che non ci provi ma più passa il tempo più si intestardisce e viene lasciato solo dai compagni che sembrano quasi sperare che da solo possa inventarsi qualcosa. Negli ultimi venti metri, sistematicamente raddoppiato e triplicato, gli manca quella qualità e cattiveria per fare la giocata determinante.