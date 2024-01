Leao come il Milan, il CorSport: "Tra alti e bassi, sulle montagne russe"

Rafael Leao è sempre il giocatore più atteso in casa rossonera. Lo sarà ancora di più domani sera quando il Milan si giocherà tanto in ottica Champions e contro una diretta concorrente. Ma il rendimento del portoghese è in linea con quello del Diavolo nel corso di questa stagione, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina: "Leao tra alti e bassi, sulle montagne russe".

In particolare in campionato, Leao ha segnato pochissimo. Per dare un'idea, il 10 in Serie A ha gli stessi gol di Tomori: tre. La speranza è che vedere la Roma possa riaccenderlo: spesso ha fatto male ai giallorossi, inclusa la partita di andata con una bella rovesciata. Chiaro che senza le prestazioni continue del suo giocatore migliore, il Milan non può ambire a chissà quali obiettivi.