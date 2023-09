Leao contro Lautaro, il CorSport: "Un derby da dieci"

"Un derby da dieci", questo è il titolo che il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ha deciso di utilizzare per presentare il derby Inter-Milan. Il riferimento è chiaramente ai due numeri 10: uno "vecchio" come Lautaro Martinez che con cinque gol è al momento il capocannoniere della Serie A; uno "nuovo" come Rafa Leao che ha deciso di testimoniare il suo tentativo di salto definitivo di qualità con la responsabilità della maglia più importante.

Per il portoghese sarà il primo derby con la 10 sulle spalle: Pioli e i tifosi rossoneri si aspettano molto da lui, l'ultimo a segnare all'Inter nell'ultimo derby che il Diavolo ha vinto poco più di un anno fa. Una sfida a distanza che vale il prezzo del biglietto.