Leao-Duarte, La Gazzetta dello Sport: "Doppio sbarco, test e poi firme"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pone l’accento - in prima pagina - sugli ultimi due colpi di mercato del Milan. "Doppio sbarco Leao e Leo Duarte", titola di spalla la rosea, che aggiunge: "Test e poi firme". L’attaccante e il difensore sono in arrivo a Milano per firmare con il club rossonero. Per quanto riguarda il calendario di Serie A, la Gazzetta scrive: "Subito boom", con Juve-Napoli alla seconda giornata e il derby di Milano alla quarta.