Leao, la previsione della Gazzetta: "Il rinnovo è a un passo. Annuncio prima del derby?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Settimane calde per il Milan in campo che si gioca la Champions League di quest'anno ma anche della prossima stagione, Giorni roventi anche fuori dal campo dalle parti di via Aldo Rossi, specialmente per quanto riguarda Rafael Leao. Così oggi recita la Gazzetta dello Sport, lanciando di fatto un'indiscrezione: "Leao, il rinnovo è a un passo. Annuncio prima del derby?".

Secondo la rosea tra la giornata di oggi e quella di domani si conta di dare l'accelerata finale alla lunga trattativa con il portoghese che per i prossimi 5 anni percepirà uno stipendio più che triplicato pari a 7 milioni di euro. A sbloccare il tutto il possibile accordo tra Sporting e Lille con i francesi che risarciranno con 22 milioni di euro il club portoghese per le ormai note vicende di qualche anno fa. L'annuncio potrebbe arrivare addirittura prima della semifinale di andata di Champions contro l'Inter.