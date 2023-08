Leao protagonista, la Gazzetta titola: "20 gol per lo Scudetto"

Rafael Leao è l'uomo di punta del Milan di Stefano Pioli, anche dopo i tanti cambiamenti estivi. La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica un approfondimento al talento portoghese, titolando: "Leao, 20 gol per lo scudetto". Il nuovo numero 10 rossonero, dopo due anni al top, ora punta alla consacrazione totale che deve passare necessariamente da un bottino di gol maggiore. Forse, in relazione alla quantità di occasioni create, la voce gol realizzati è ancora troppo bassa. E al Milan serve un giocatore dal almeno 20 gol, qualcosa che non si vede dallo Zlatan Ibrahimovic formato 2011/2012, troppo tempo.