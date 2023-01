Leao ricomincia con un gol e un'ottima prova. Gazzetta: "Rafa vuole il Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il 2023 del Milan non poteva che iniziare da un gol di Rafael Leao, che ha spianato la strada per la vittoria in trasferta contro la Salernitana. Un Leao che sembra pienamente concentrato su ciò che deve fare in rossonero, più che sulle voci di mercato legate al suo futuro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel post partita di Salernitana-Milan sia Sandro Tonali che Stefano Pioli hanno sottolineato quanto lui ci tenga a rimanere a Milano. La palla passa al suo entourage e ai dirigenti del Milan, che devono trovare un'intesa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel giugno del 2024.