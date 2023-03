Leao salta Firenze, il CorSport: "Leao out, Pioli studia le soluzioni in attacco"

La trasferta a Firenze per il Milan parte già con uno svantaggio: nella lista dei convocati non ci sarà Rafael Leao. Il cartellino giallo sventolato da Mariani ai danni del portoghese nel corso dell'ultima gara contro l'Atalanta ha fatto scattare la squalifica per il 17 che era diffidato.

Il Corriere dello Sport allora scrive così questa mattina: "Leao out, Pioli studia le soluzioni in attacco". Il sostituto naturale di Rafa, in quel ruolo, sarebbe probabilmente Ante Rebic (che ha un ottimo feeling con i gironi di ritorno) ma l'allenatore rossonero potrebbe anche affidarsi ad altre mosse: si potrebbe inserire De Ketelaere come seconda punta a supporto di Giroud oppure addirittura una (quasi) inedita coppia Origi-Giroud.