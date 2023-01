Leao-Skriniar, tra campo e contratto. La Gazzetta: "Chi sarà lo sceicco?"

MilanNews.it

In una partita che proporrà tanti duelli, questa sera a Riyad uno dei più decisivi sarà quello tra Rafael Leao e Milan Skriniar. Due giocatori fondamentali e decisivi per le rispettive squadre accomunati al momento dallo stesso destino: un futuro incerto con un contratto da firmare per prolungare la loro esperienza milanese. Per questo motivo la Gazzetta dello Sport oggi titola: "Chi sarà lo sceicco?". Prima si giocherà sul campo e sia Leao che Skriniar faranno di tutto per portarsi a casa la coppa, al rientro in Italia entrambi saranno attesi da una proposta sul tavolo e dovranno prendere una decisione definitiva.