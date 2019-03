Lega, il Corriere della Sera: "Scaroni prende il posto di Fassone"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni entra a far parte del Consiglio di Lega, prendendo il posto lasciato libero da Fassone. Lo scrive stamane il Corriere della Sera, che aggiunge: il presidente rossonero è stato eletto alla seconda votazione con 13 voti (5 per Baldissoni della Roma). Per scongiurare l’ingresso in consiglio del dirigente giallorosso, Lotito ha chiesto ad alcuni dirigenti di fotografare la scheda con il voto.