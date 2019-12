Leggo titola: "Intrigo Ibrahimovic: Napoli favorito per Zlatan e il Milan pensa a Llorente"

"Intrigo Ibrahimovic: Napoli favorito per Zlatan e il Milan pensa a Llorente": titola così questa mattina Leggo in merito al futuro di Zlatan Ibrahimovic, il quale non ha ancora risposto all'offerta che gli ha presentato il Milan qualche settimana fa. Lo svedese piace anche al Napoli e l'arrivo in panchina di Gattuso potrebbe essere l'asso nella mani di De Laurentiis per convincerlo. Da Napoli, intanto, arriva un’indiscrezione: il possibile arrivo dello svedese potrebbe aprire al Milan la possibilità di arrivare a Fernando Llorente.