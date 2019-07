L'edizione odierna di Leggo titola così questa mattina: "Milan, un mercato in salita. Giampaolo aspetta rinforzi". Noostante siano già arrivati Krunic e Theo Hernandez e sia ormai fatta per Bennacer, il mercato del Milan stenta decollare: il tecnico Giampaolo aspetta rinforzi in tutti reparti, ma purtroppo sono diversi i colpi sfumati in queste ultime settimane.