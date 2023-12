Lo scudetto si gioca anche sul mercato, il CorSera: "Il colpo giusto fa la differenza"

"Il colpo giusto fa la differenza", con queste parole il Corriere della Sera questa mattina titola il pezzo proposto sul mercato delle big. Secondo quanto riporta il quotidiano generalista, infatti: "Il mercato è un derby scudetto". Dunque la rincorsa al titolo si gioca anche sulle operazioni di calciomercato, soprattutto in entrata e soprattutto a gennaio dove si può puntellare una rosa in modo tale da andare all-in sul bersaglio grosso. Nel pezzo vengono affrontate le idee di Inter e Juve ma anche del Milan.

Per il CorSera l'obiettivo principale per l'attacco rossonero è Jonathan David. L'attaccante canadese non sta vivendo un grandissimo momento, anzi, al Lille ha perso anche il posto da titolare. Questo però può fare al gioco dei rossoneri: il club francese, poco tempo fa, lo valutava 60 milioni. Oggi invece il suo valore si è addirittura dimezzato. In difesa, dopo aver bloccato Miranda, i rossoneri ragionano anche sul difensore centrale con l'ipotesi Gabbia-bis - che verrebbe richiamato dal prestito - non più così remota.