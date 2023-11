Loftus-Cheek e Giroud titolari col Borussia, la Gazzetta: "Giganti da Champions"

Nelle pagine dedicate alla gara del Milan di martedì sera contro il Borussia Dortmund, la Gazzetta dello Sport si sofferma sui rientri di Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud, che saranno entrambi titolari contro la squadra tedesca. La rosea, proprio per la loro esperienza, ma soprattutto per le loro prestazioni in campo europeo come quella dell'inglese contro il Paris Saint-Germain a San Siro, ha titolato: "Giganti da Champions".

Sabato sera Ruben Loftus-Cheek è tornato in campo dopo che aveva saltato la trasferta contro il Lecce, prima della sosta. Un calvario per il centrocampista inglese cominciato a fine settembre quando si è infortunato nel corso della gara contro la Lazio: l'ex Chelsea era tornato per uno spezzone contro l'Udinese ed era stato il migliore in campo al cospetto del Psg a San Siro, prima di avere nuovi problemi. Il suo recupero, specialmente in vista dell'impegno di martedì contro il Dortmund è fondamentale.