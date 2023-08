Loftus cresce, Reijnders corre. La Gazzetta: "Il Milan fa centro"

Con l'infortunio di Bennacer e l'addio di Tonali, l'estate rossonera non era cominciata sotto i migliori auspici per quanto riguarda il reparto dei centrocampisti. Eppure, oggi, anche se dopo appena due giornate, il Milan si gode già i suoi due nuovi pilastri in mediana. La Gazzetta dello Sport titola: "Il Milan fa centro. Loftus già cresce, Reijnders stile e corsa per due.

In mezzo è svolta". Due centrocampisti moderni e completi che si fanno apprezzare sia davanti alla difesa che sulla trequarti: non è un caso che entrambi abbiano già confezionato un assist a testa. L'olandese, quello che corre più di tutti in campo, è già entrato nelle grazie dei tifosi rossoneri.