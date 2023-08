Loftus e Chukwueze bomber, la Gazzetta: "I nuovi gol del Diavolo"

Le ultime due amichevoli, contro ES Sahel e Novara, hanno restituito a Stefano Pioli buone indicazioni dal punto di vista offensivo. Sono stati 8 i gol segnati nei due test, quattro per partita. Contro i tunisini si è messo in mostra Loftus-Cheek, autore di una tripletta, contro i piemontesi Samuel Chukwueze, che ha siglato un gol. La Gazzetta dello Sport per questo ha titolato: "I nuovi gol del Diavolo".

In attesa di capire se arriverà un nuovo attaccante, il tecnico del Milan può essere fiducioso nel pensare che anche se non c'è un giocatore da almeno 20 gol a stagione, potrebbe averne trovati altri avvezzi alla rete da altre zone del campo. Non solo Loftus e Chukwu ma anche il solito Leao e i nuovi volti Pulisic e Okafor. Se tutti questi, uniti ovviamente a Giroud e a chi sarà la sua alternativa, si spartiranno i gol durante la stagione, lo scudetto può essere un obiettivo alla portata di mano.