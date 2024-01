Luka bomber di Coppa, il CorSport: "In attacco chance Jovic"

Domani sera il Milan affronterà l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. In palio c'è un posto nelle semifinali contro la squadra che vincerà stasera tra Fiorentina e Bologna. Un'occasione importantissima sia per rossoneri che per bergamaschi, che vedono nella competizione un trofeo alla portata da poter alzare a fine stagione.

Pioli domenica a Empoli ha fatto giocare 90 minuti a Olivier Giroud. Questo vuol dire solo una cosa, come sottolinea il Corriere dello Sport questa mattina: "In attacco chance Jovic". Luka Jovic è stato tenuto in fresco per la sfida di Coppa, torneo in cui ha già segnato una doppietta nella gara contro il Cagliari degli ottavi. Il serbo è uno dei giocatori più in palla nella rosa rossonera e ha già segnato all'Atalanta in campionato.