Maignan, individuato il primo colpevole. La Stampa: "Il procuratore deciderà se iscriverlo al registro degli indagati"

Nella serata di ieri è stato reso noto che è stato individuato il primo tifoso colpevole di insulti razzisti all'indirizzo di Mike Maignan, sabato sera nel corso del primo tempo tra Udinese e Milan. La Stampa questa mattina riporta: "Insulti a Maignan, il razzista ha un nome". Si tratta di un uomo di 46 anni già noto alle Forze dell'Ordine e che he pubblicato un video sui social in cui ha insultato per ben 12 volte il portiere rossonero con epiteti di matrice razzista.

Continueranno le indagini in queste ore per assicurarsi che vengano riconosciuti tutti i colpevoli di questi gesti deplorevoli. Intanto l'uomo di 46 anni deve ancora essere iscritto al registro degli indagati. La Stampa ha continuato così: "Oggi il procuratore deciderà se iscrivere l'uomo nel registro degli indagati". Per il momento il Questore ha emesso un Daspo di 5 anni e l'Udinese ha confermato che sarà bandito dallo stadio.