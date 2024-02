Maignan nel mirino, Tuttosport: "La saracinesca non si abbassa più"

Dopo tre errori in tre partite, nel mirino della critica ci è finito Mike Maignan, il più insospettabile di tutti. Il portiere francese che aveva abituato a prestazioni vicine alla perfezione, ha avuto alcuni giri a vuoto nelle ultime uscite. Metterlo in discussione sembra esagerato, nonostante non si possano negare le sbavature, e Tuttosport cavalca l'onda aprendo addirittura un caso: "Maignan, la saracinesca non si abbassa più". Nell'occhiello si legge: "Il portiere del Milan sta vivendo un insolito periodo di appannamento: ha incassato troppi gol per errori tecnici che sembrano dovuti a una perdita di tranquillità".

Sono due le motivazioni principali che vengono individuate. Da una parte gli insulti di Udine: "Possono aver lasciato il segno". Da quel momento tre sbavature molto simili, contro l'Udinese, il Bologna e il Frosinone. Ma anche una questione legata al futuro: "Il rinnovo appare ancora lontano. E il Bayern...". Il contratto scade nel 2026 e ancora non sono avanzati i colloqui con il portiere che chiede uno stipendio "alla Leao". Inoltre ci sono voci insisntenti su un concreto interesse del Bayern Monaco che, se dovesse fare l'offerta giusta, potrebbe anche scalfire l'imperturbabilità rossonera.