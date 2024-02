Maignan, quale futuro? Tuttosport: "Il rinnovo appare ancora lontano. E il Bayern..."

Il momento non felicissimo di Mike Maignan, protagonista di qualche sbavatura insolita, ha spinto Tuttosport questa mattina a proporre anche riflessioni sul futuro del portiere francese del Milan che non è così chiaro, con il contratto in scadenza nel 2026. Il quotidiano di Torino questa mattina titola così: "Il rinnovo appare ancora lontano. E il Bayern...". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il francese chiede un rinnovo da top, come successo per Leao".

Secondo Tuttosport l'incertezza sul rinnovo sta influendo sul rendimento di Mike. Attualmente il contratto di Maignan è valido fino al 2026 per un totale di 3 milioni netti a stagione. I contatti per il prolungamento erano cominciati già con Maldini ma subito anche Furlani aveva avviato i primi discorsi. L'obiettivo rossonero sarebbe quello di risolvere tutto entro la fine della stagione, anche perchè il Bayern Monaco potrebbe farsi avanti prepotentemente per il dopo Neuer. I bavaresi non hanno problemi a mettere mano al portafoglio, per quanto riguarda lo stipendio.