Maldini e il Milan, la Gazzetta: "Io dt? Allettante, a giorni decido"

C’è spazio anche per i rossoneri sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sulle questioni societarie di via Aldo Rossi. "Maldini e il Milan", titola la rosea, che poi riporta alcune dichiarazioni rilasciate ieri dall’ex capitano milanista: "Io direttore tecnico? Allettante, a giorni decido". La Gazzetta si sofferma su altre esternazioni di Paolo, che va in dribbling: "Anno stressante, l’ufficio non è mai stato il mio ufficio".