Marca - Accordo totale Milan-Siviglia, ma Muriel vuole la Fiorentina

Aggiornamento di mercato su Luis Muriel fornito dall'edizione odierna di Marca. Secondo il quotidiano madrileno, Milan e Siviglia hanno trovato l'accordo totale per il trasferimento della punta colombiana sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, automaticamente obbligatorio in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Attenzione però alla situazione del ragazzo: l'ex Sampdoria ha dato la propria parola alla Fiorentina e non intende cambiare decisione. Viola e club andaluso dovranno dunque sedersi al tavolo per trovare una quadra alla trattativa.