Meno 1 all'esordio, Tuttosport: "Milan, la rivoluzione passa dal centro"

vedi letture

Manca solamente un giorno all'esordio in campionato del Milan. I rossoneri saranno di scena domani sera alle 20.45 contro il Bologna. Tuttosport, nel presentare la partita lato rossonero, scrive così: "Milan, la rivoluzione passa dal centro". Pioli proporrà il nuovo modulo con la linea a tre in mediana e il tridente offensivo. A centrocampo l'unico reduce dall'anno scorso è Rade Krunic che partirà titolare come regista: ai suoi fianchi Loftus-Cheek e Reijnders. Venduto Tonali e infortunato Bennacer, il bosniaco rimane l'unico superstite (con Pobega) dello scorso anno.