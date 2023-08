Meno 4 all'esordio di Bologna, la Gazzetta: "Pioli con Pulisic, Chukwu in corsa"

Manca sempre meno all'inizio del campionato, appena 2 giorni ci separano dai primi fischi di inizio della stagione. Il Milan dovrà aspettare fino a lunedì 21 agosto quando, alle 20.45, scenderà in campo in casa del Bologna. La Gazzetta dello Sport questa mattina inizia a fare le prime ipotesi di formazione: "Pioli con Pulisic, Chukwu in corsa". Il primo undici rossonero della stagione sarà pressochè identico a quello visto nelle ultime amichevoli con Kalulu in vantaggio su Calabria, reduce da un problema fisico anche se recuperato.

Poco più avanti, sulla fascia destra in attacco, partirà titolare Christian Pulisic che è arrivato da subito a Milanello quest'estate e ha giocato più tempo con i nuovi compagni. Per Samu Chukwueze ci sarà bisogno di un periodo di adattamento ma potrà essere subito impiegato a partita in corso come spacca partite. Titolari anche Loftus e Reijnders.