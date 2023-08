Meno 7 al campionato. La Gazzetta sul Milan: "In mezzo all'area c'è solo Giroud"

Mancano sette giorni all'inizio del nuovo campionato, nove per il Milan che esordirà nel posticipo di lunedì sera contro il Bologna. La Gazzetta dello Sport fa il punto per ognuna delle squadre che ai blocchi di partenza si presenta con velleità di Scudetto. Per il Diavolo la questione è semplice: "In mezzo all'area c'è solo Giroud".

Secondo la rosea, Colombo non può bastare come alternativa a un attaccante importante come Giroud. Manca l'alternativa e anche Noah Okafor sembra che verrà più facilmente impiegato come vice Leao sulla fascia sinistra, non essendo un 9 puro d'area di rigore come il francese.