Mercato, altro colpo Milan. Gazzetta: "Arriva Chukwueze: Pioli mette le ali. E ora sprint Musah"

Il Milan ha chiuso un nuovo colpo di mercato e La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Arriva Chukwueze: Pioli mette le ali. E ora sprint Musah". L'attaccante esterno nigeriano del Villarreal è atteso a Milano dopo aver risolto gli ultimi dettagli burocratici. Il prossimo obiettivo dei rossoneri è il centrocampista del Valencia, ma in via Aldo Rossi sono al lavoro anche per le uscite: su Adli c'è il Lille, mentre Rebic è tra Arabia Saudita e Turchia.