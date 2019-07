Mercato, Corriere dello Sport: "Vendi a poco, paghi caro. E i conti non tornano"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina - in prima pagina - pone dei dubbi sulle manovre di mercato che stanno interessando le squadre di Serie A. "Vendi a poco, paghi caro. E i conti non tornano", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi tira in ballo anche il Milan: "Cutrone se ne va per 22 milioni e in cambio arriva Leao pagato 35". E ancora: "La Roma spende 27.5 milioni per Pau Lopez e Perin vale 15. Un vizio italiano: strapagare i talenti stranieri".