Mercato, il QS in prima pagina: "Colpo su colpo"

C’è spazio anche per le strategie di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS, che titola: "Colpo su colpo". Domani parte la sessione invernale del calciomercato e il Quotidiano Sportivo riporta i dieci nomi più caldi per il nostro campionato. "Milan tra Fabregas e una punta - si legge sempre in prima pagina - Ramsey e Todibo la ciliegina Juve". Si prospetta finestra di mercato scoppiettante, con i rossoneri a caccia di un forte centrocampista e di un jolly per l’attacco.