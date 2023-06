Mercato in entrata, Tuttosport: "Sondaggi per Romero e Rodriguez, in attesa di Thuram"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il Milan si sta guardando intorno in questa prima fase di mercato e cerca di definire i suoi obiettivi principali. Tuttosport nello specifico titola così: "Sondaggi per Romero e Rodriguez, in attesa di Thuram". Il club di via Aldo Rossi sonda il terreno per il talentino 18enne argentino Luka Romero che va in scadenza con la Lazio.

Gli interessi in Argentina, però, non si limitano qui: piace anche Guido Rodriguez, esperto centrocampista del Betis e campione del mondo in Qatar, che ha il vantaggio di avere anche il passaporto italiano. In tutto questo si aspetta la risposta dell'attaccante che risponde al nome di Marcus Thuram: il francese dovrà decidere tra Milan e Psg con il Diavolo che ha fatto il massimo offrendo un contratto da 5 milioni di euro.