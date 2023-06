Mercato Milan, Gazzetta: "Chukwueze in pole per la fascia destra. L'alternativa è Nelson dell'Arsenal"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In merito al mercato del Milan, che è alla ricerca di rinforzi importanti anche sulla fascia destra d'attacco, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Chukwueze in pole per la fascia destra. L'alternativa è Nelson dell'Arsenal". Il primo nome della lista è quello del nigeriano del Villarreal, su cui però c'è grande concorrenza e questo ha fatto salire il prezzo oltre i 20 milioni di euro. L'alternativa è Nelson, attaccante esterno in scadenza di contratto con l'Arsenal e dunque si muoverà a zero, a meno che non decida di rinnovare con i Gunners.