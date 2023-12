Mercato Milan, Gazzetta: "Davanti spunta Guirassy, si prende con 17 milioni. Difesa: Kiwior o Lenglet"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Davanti spunta Guirassy, si prende con 17 milioni. Difesa: Kiwior o Lenglet". A gennaio i rossoneri devono rinforzarsi in attacco e in difesa: per il reparto offensivo, il preferito è sempre Jonathan David, ma il Lille chiede 40 milioni di euro. Sono così in rialzo le quotazioni di Serhou Guirassy, 27enne attaccante dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria da 17 milioni.

La priorità assoluta è però un difensore centrale visti i lunghi infortuni di Kalulu e Thiaw. Il Milan cerca un centrale in prestito, magari da una big: Jakub Kiwior è il più cercato, ma per ora l'Arsenal non apre alla cessione con questa formula. Stesso discorso per Benoit Badiashile del Chelsea, mentre rispunta il nome di Clement Lenglet, il quale è stato prestato in estate dal Barcellona all’Aston Villa, ma a Birmingham per ora ha giocato solo in Conference League