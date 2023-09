Mercato Milan, Gazzetta: "David in lista già a luglio. Primo nome per il 2024"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "David in lista già a luglio. Primo nome per il 2024". I rossoneri hanno fatto un tentativo nelle ultime ore di mercato per avere in prestito Jonathan David, attaccante classe 2000 del Lille che il Diavolo ha però nel mirino da tempo. Il prossimo anno il grande obiettivo di mercato sarà un nuovo centravanti per il presente e anche per il futuro e il nome del canadese è il primo della lista di Moncada e Furlani.