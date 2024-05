Mercato Milan, Gazzetta: "Emerson Royal e Fofana: i rossoneri preparano un grande colpo per reparto"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Emerson Royal e Fofana: i rossoneri preparano un grande colpo per reparto". L'attaccante resta la priorità assoluta in via Aldo Rossi, con Benjamin Sesko al momento in cima alla lista, ma il club milanista punta a rinforzare anche gli altri reparti.

In mezzo al campo, per esempio, serve un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa e un profilo che piace parecchio al Diavolo è quello di Youssouf Fofana, 25enne mediano del Monaco e della nazionale francese. In difesa, invece, oltre ad un centrale, il Milan vorrebbe rinforzare anche le corsie laterali e per questo avrebbe messo gli occhi su Emerson Royal, terzino destro del Tottenham.