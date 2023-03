Mercato Milan, Gazzetta: "Giroud non è eterno: piace Joao Pedro. E occhio a Retegui"

MilanNews.it

In merito al mercato del Milan, che è a caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Giroud non è eterno: piace Joao Pedro. E occhio a Retegui". E' vero che il francese è vicino al rinnovo per un'altra stagione, ma in via Aldo Rossi vogliono prendere comunque un giovane attaccante a cui affidare le chiavi dell'attacco rossonero del futuro. Tra i profili che stanno valutando Maldini e Massara, ci sono quelli di Joao Pedro del Watford e Mateo Retegui del Tigre.