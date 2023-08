Mercato Milan, Gazzetta: "Il club ha deciso: Krunic rinnoverà"

vedi letture

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Il club ha deciso: Krunic rinnoverà. Fenerbahçe lontano". Il bosniaco resterà in rossonero e presto verrà blindato con un rinnovo di contratto da 2,5 milioni di euro. La sua permanenza non esclude comunque un nuovo colpo in mezzo al campo: Dominguez del Bologna piace sempre, ma nelle scorse ore è stato fatto un sondaggio anche per Grujic del Porto.