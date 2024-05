Mercato Milan, Gazzetta: "In difesa piace Tiago Santos. Può arrivare con Fonseca"

In merito al mercato estivo del Milan, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "In difesa piace Tiago Santos. Può arrivare con Fonseca". I rossoneri cercando anche un terzino destro e con Paulo Fonseca, sempre in pole per la panchina milanista, potrebbe arrivare Tiago Santos, suo giocatore al Lille. La sua valutazione si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.

Questi i numeri del portoghese in questa stagione con la maglia del Lille:

PRESENZE IN LIGUE 1: 29

PRESENZE IN CONFERENCE LEAGUE: 9

PRESENZE IN COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE PRELIMINARI CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 43

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 3508'

GOL: 3

AMMONIZIONI: 8