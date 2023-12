Mercato Milan, Gazzetta: "Lenglet-Guirassy, il club insiste. Prima la difesa"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Lenglet-Guirassy, il club insiste. Prima la difesa". Gennaio si avvicina e la priorità del Diavolo sarà rinforzare la difesa visti i lunghi infortuni di Thiaw e Kalulu, i quali saranno out fino a marzo. E il primo nome della lista è quello di Clement Lenglet, centrale del Barcellona che attualmente è in prestito all'Aston Villa.

Il club rossonero punta poi a rinforzare anche l'attacco: l'obiettivo numero uno è Serhou Guirassy, 27 anni punta dello Stoccarda che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro. La concorrenza è tanta, ma il Milan sta provando ad accelerare per anticipare tutti e assicurarsi l'attaccante guineano, autore finora di 19 gol in stagione tra Bundesliga (17 reti, l'ultima ieri sera contro l'Augsburg) e Coppa di Germania (2 reti).