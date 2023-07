Mercato Milan, Gazzetta: "Musah, offerti 18 milioni. Ora si aspetta il Valencia"

"Musah, offerti 18 milioni. Ora si aspetta il Valencia": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Milan ha presentato la sua nuova offerta per il centrocampista americano (18 milioni di euro più bonus) e ora è in attesa della risposta del club spagnolo. Il giocatore, che non si sta allenando in gruppo, spinge perchè vuole giocare solo nel Milan.