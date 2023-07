Mercato Milan, Gazzetta: "Per l'attacco c'è l'idea Veliz. Pressing Musah sul Valencia"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Per l'attacco c'è l'idea Veliz. Pressing Musah sul Valencia". Per il reparto offensivo è spuntato nelle ultime ore il nome del 19enne centravanti del Rosario Central, il quale costa 14 milioni di euro. Intanto i rossoneri continuano ad insistere con il Valencia per arrivare a Musah, che a sua volta sta spingendo molto per trasferirsi al Milan.