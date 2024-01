Mercato Milan, Gazzetta: "Popovic, è rottura con gli agenti. Krunic al Fenerbahçe per 5 milioni"

In merito al mercato del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Popovic, è rottura con gli agenti. Krunic al Fenerbahçe per 5 milioni". Sembrava tutto fatto per lo sbarco in rossonero del giovane attaccante serbo e invece la trattativa è saltata nella giornata di ieri. Il club rossonero non ha gradito il comportamento del ragazzo e dei suoi agenti che si sono presentati a Milano per mettere pressione ai dirigenti di via Aldo Rossi.

Dovrebbe essere invece chiusa l'avventura al Milan di Rade Krunic, ormai da settimane ai margini e fuori dal progetto tecnico del Diavolo: i rossoneri hanno infatti accettato l'offerta del Fenerbahçe e così il centrocampista bosniaco si trasferirà in Turchia per cinque milioni di euro.