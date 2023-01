Mercato Milan, Gazzetta: "Porta girevole: Vasquez ha firmato, idea Rico"

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Porta girevole: Vasquez ha firmato, idea Rico". Ieri il giovane portiere colombiano, costato 470 mila euro, ha svolte le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto. Sarà a disposizione di Stefano Pioli tra una decina di giorni. Ma i rossoneri non si fermano qui e trattano un altro estremo difensore, cioè Sergio Rico del PSG. Contatti avviati, l’affare si può chiudere in prestito.