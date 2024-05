Mercato Milan, Gazzetta: "Pure Emerson Royal e Ugarte nel mirino"

In merito al prossimo mercato estivo del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta Sportiva titola così: "Pure Emerson Royal e Ugarte nel mirino". Un nuovo centravanti è la priorità, ma il club rossonero dovrà sistemare anche altri reparti oltre all'attacco: vanno per esempio rinforzare la corsie laterali in difesa e il nome in cima alla lista del Diavolo è quello di Emerson Royal, terzino destro del Tottenham che però costa 30 milioni di euro.

Serve poi un colpo in mezzo al campo dove manca un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa: un nome che potrebbe fare a caso del Milan è quello di Manuel Ugarte, 23enne mediano del PSG. Il giocatore uruguaiano ha una clausola rescissoria da 60 milioni, ma il suo agente Jorge Mendes potrebbe favorire l'affare, magari in prestito.