Mercato Milan, Gazzetta: "Sempre più usati dati e algoritmi. E' la via RedBird"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così mercato del Milan: "Sempre più usati dati e algoritmi. E' la via RedBird". La Rosea spiega che l'area tecnica del club rossonero li utilizza soprattutto per scremare gli obiettivi. Il fondo americano di Gerry Cardinale è proprietario anche di Zelus, società di analisi dati che da mesi si occupa anche di Milan, e ha uno storico rapporto con Billy Beane, guru assoluto del settore.