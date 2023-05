Mercato Milan, il CorSport commenta: "Loftus-Cheek, un esubero gigante"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Nonostante un ultimo mese che si preannuncia al cardiopalma, al quarto piano di via Aldo Rossi già si comincia a pensare al futuro e a come rinforzare una squadra che quest'anno, in campionato, ha deluso le aspettative. Una suggestione, riportata oggi dal Corriere dello Sport, arriva direttamente dalla Premier e riguarda Ruben Loftus-Cheek, mediano di 27 anni del Chelsea. Questo il titolo: "Loftus-Cheek, un esubero gigante". Il centrocampista inglese potrebbe essere un'occasione per molti: il suo contratto scade nel 2024 ma soprattutto è sulla lista dei partenti.

I blues vengono da una stagione ai limiti del reale, portata avanti spendendo tantissimi soldi e non vendendo nessuno, con risultati sportivi scadenti. Ecco perchè sono tanti gli esuberi per la squadra di Boehly e potrebbero essere messi in vendita a prezzo di saldo. In particolare, Loftus-Cheek rinforzerebbe non poco il centrocampo rossonero anche grazie alla sua imponente stazza di 191 centimetri.