Mercato Milan in difesa, Gazzetta: "Botman il preferito. Alternative meno care: da Szalai fino a Diallo"

In merito al mercato del Milan in difesa, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Botman il preferito. Alternative meno care: da Szalai fino a Diallo". L'olandese è sempre il primo della lista, ma si attendono segnali dal Lille per capire se aprirà ad un prestito con diritto di riscatto. Tra le alternative ci sono Szalai, che può lasciare il Fenerbahce per 11 milioni di euro, e Diallo del PSG.