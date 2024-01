Mercato Milan, la Gazzetta: "Brassier aspetta: vuole i rossoneri"

vedi letture

Negli ultimi giorni, il nome in cima alla lista dei desideri per la difesa del Milan, è divenuto quello di Lilian Brassier. Il difensore classe 1999 del Brest, attualmente quarto in campionato, piace molto alla dirigenza rossonera. La Gazzetta dello Sport oggi delinea la situazione titolando: "Brassier aspetta: vuole i rossoneri. Si ragiona sulle cifre".

Secondo la rosea, dunque, Brassier spinge per il trasferimento in rossonero. Lo desidera così tanto che avrebbe anche messo in stand-by il Monaco, che pure ha bussato alla porta del Brest. Il Milan non ha ancora affondato il colpo: probabilmente non convincono i 10-12 milioni richiesti dal club francese, ritenuti troppi. Al momento dunque, ai piani alti di via Aldo Rossi è tempo di riflessioni sulla prossima mossa.