Mercato Milan, La Gazzetta dello Sport: "Idea tango-gol"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina alle vicende del Milan, riservando l’intero taglio alto proprio al club rossonero. "Idea tango-gol", titola la rosea, che poi aggiunge: "Rivoluzione in attacco. Correa più Zaracho, Suso in partenza". Mercato ma non solo: "Un affare di famiglia, Giampaolo porta Maldini jr negli Usa", scrive la Gazzetta, che poi pone l’accento sulla vittoria dell’Algeria in Coppa d’Africa: "Bennacer, futuro milanista, è il migliore del torneo".